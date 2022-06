Vous souhaitez optimiser vos espaces, provoquer un coup de coeur ou relooker votre intérieur. Du conseil déco personnalisé à la rénovation de votre intérieur, je vous propose un éventail de prestations pour répondre à toutes vos envies et besoins, en tenant compte de vos contraintes techniques et budgétaires. Mon rôle est de créer, agencer et meubler des intérieurs fonctionnels qui vous ressemblent. J’interviens sur toutes les surfaces et tous les intérieurs situés sur Paris et la région parisienne 75,92,93,94.