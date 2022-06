Afin de contribuer à la protection de l’environnement, je n’utilise que des bois de récupérations (palettes, bois de charpentes, planches de coffrage, anciens bancs publics … etc.).

Tout le bois récupéré est par la suite exploité à 100%. Une grande partie est utilisée pour la fabrication de nouveaux objets (Luminaires, Bacs à fleurs, Objets de décoration d’intérieur, Petits mobiliers, Bougeoirs, Vases…etc.). Ainsi, le bois qui était voué à la destruction a une seconde vie. Le bois non utilisé se retrouve sous forme de sciure (utilisée comme protection de plantes pour l’hiver puis compost par la suite) et de petits copeaux de bois pour les parties non utilisables à la réalisation de modèles (utilisés comme bois d’allumage et de chauffage de mon atelier). Ainsi, par ce geste anodin de ma part et de la vôtre, nous contribuons modestement à la beauté de notre planète.

En ce qui concerne les luminaires, chaque modèle peut être considéré comme unique car il est très difficile de trouver des largeurs et des épaisseurs de bois identiques. De plus, beaucoup d’imperfections sont à éliminer sur les bois utilisés ce qui fait que je suis obligé de créer de nouveaux modèles en fonction des bois que je trouve.

J’essaye d’utiliser au maximum un circuit de distribution le plus court possible pour rester le plus proche de mon but qui est de protéger au mieux l’environnement.