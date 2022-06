La Société Inside Home Concept, implantée à Paris et à Metz est spécialisée dans différents secteurs de la rénovation et de la décoration et participe activement à l’accompagnements des ERP et particuliers en s'entourant d'un réseau de plus de 120 artisans et entrepreneurs fiables dans différents corps de métiers afin d’apporter une réponse complète à un projet.

François LOVO, fondateur d'Inside Home, a toujours privilégié la quintessence du luxe et de l'émotion, pour des intérieurs uniques et d'exception. Entouré de professionnels passionnés, il réussit à satisfaire une clientèle toujours plus exigeante en proposant des prestations haut de gamme à des prix raisonnables, et détient un atout majeur pour écouter et ressentir les besoins pour en révéler une décoration personnalisée à l'image de ceux qui y évolueront.