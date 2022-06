helium3 est une équipe multi-talents internationale, proposant une architecture résolument optimiste.

Notre vision d'un projet est celle d'une aventure, d'une collaboration de spécialistes dont le maître d'ouvrage est l'acteur principal. Le projet est son projet et notre plus grande motivation est de traduire ses souhaits en une réalité construite, au-delà de ses espérances.

Sur base des premières discussions avec le maître d'ouvrage, nous mettons en marche la FABRIQUE A IDEES. Pour cela, brainstorming, maquettes, voyages d'études et, bien entendu, réunions avec le maître d'ouvrage où l'on encourage la stimulation mutuelle.

Chaque projet est unique mais intègre systématiquement la recherche des 5 sens. Un travail sur les espaces, sur la lumière naturelle et la couleur, sur les matériaux, etc.

Dans la seconde partie du projet, l'exécution, la créativité laisse la place à la rigueur et aux compétences techniques pour caractériser complètement le projet. On définit en plans, descriptifs et détails tous les ouvrages à construire. Une estimation précise du coût valide la faisabilité par le maître d'ouvrage avant la soumission des entrepreneurs.

La réalisation d'un dossier de soumission soigné, associé à un contrôle des travaux attentif, garantit un résultat conforme au projet et au budget définis par le maître d'ouvrage.

helium3 a été fondé en 2008 par 3 ingénieur-architectes de Liège et compte aujourd'hui une dizaine de personnes.

L'équipe conçoit des projets privés et publics, de tous programmes, de tous budgets, pour autant qu'on parle d'Architecture et non de boîte à chaussures.