Oolaloop est un bureau d’édition d’objets éco-conçus et d’accompagnement d’entreprises vers l’éco-conception. Issus d’univers et de parcours professionnels différents et complémentaires, les co-fondateurs de Oolaloop se sont rencontrés sur les bancs de Dauphine au cours du Master Développement Durable et responsabilité des Organisations. Ils souhaitent mettre en avant la notion d’intelligence collective ou comment faire mieux à plusieurs et par là s’essayer à réfléchir autrement les modes de production associés à nos modes de consommation.