Solange David fonde SoDa créations pétillantes en 2010 après quelques années d'expériences dans le privé (secteur construction-décoration et des énergies), elle se lance comme indépendante pour vivre de sa passion l'architecture d'intérieur.Son but est de créer des lieux opérationnels et confortables, reflétant votre personnalité et inscrire l'architecture dans vos comportements domestiques, professionnels et culturels.En pensant les espaces, la volumétrie, le travail de la lumière, la couleur, la conception du mobilier, les matériaux, les équipements, les objets et en suivant votre individualité, SoDa créations pétillantes rends l�architecture d�intérieur accessible à tous.Formée à diverses techniques comme les enduits de chaux, la combinaison et la perception des couleurs mais aussi le home staging. SoDa créations pétillantes met son expérience, ses compétences techniques et artistiques à votre service pour faire de votre rêve une réalité. Nos idées sont là pour faire pétiller votre intérieur...