Nos objets sont fabriqués en France ou en U.E. par de petites entreprises ou des artisans parce qu'ils sont garants d'un savoir-faire et de conditions de travail honorables. Pour nos créations, nous privilégions les matières naturelles et nobles : bois, grès, feutre de laine... Les bois sont issus des régions de production, et chaque fois que c’est possible labellisés PEFC. Pour les entreprises, Atelier du Promeneur peut personnaliser le design de ses objets ou créer une série exclusive : cadeaux d'entreprises, CHR, institutionnel, événementiel, expositions, musées…