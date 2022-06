Affaires de Famille vous propose des articles de décoration pour la maison et accessoires de mode en séries limitées et personnalisables. (pochettes, pochons, fourre-tout, coussins, pampilles…). Chaque création sera produite en petite quantité, afin de renouveler rapidement les collections et de permettre à chacun d’avoir des pièces uniques. Vous trouverez ici des créations textiles 100% fait-main et fabriquées en France.