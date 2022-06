Alfredo Da Silva est né en 1979 à Nantes (France), il vit et travaille à Paris. Diplômé de L’Ecole de Design Nantes Atlantique en 2005, il collabore successivement avec les Ateliers 59, Arik Levy et Noé Duchaufour-Lawrance. Aujourd'hui designer indépendant il mène des projets à la fois personnels et collectifs.