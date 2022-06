Reseda est un studio de création multi-supports, spécialisé en communication visuelle, design graphique, branding et design global, basé à Lyon.

De la réflexion créative à la mise en place opérationnelle, les compétences complémentaires et modulables de chaque intervenant s’assemblent en fonction des problématiques techniques et stratégiques. Interlocuteur unique sur chaque projet ; de la création d'image de marque (logotype, charte print/web) jusqu'à l'agencement d'espace (signalétique, retail design, stands), Reseda favorise un circuit court, souple et réactif, pour un déploiement cohérent des idées en réponse aux exigences du mandat confié ! Confiez-nous votre identité de marque, de la simple carte de visite à l'architecture intérieure, en passant par l'enseigne ; nous jouons avec les espaces, les surfaces, la technologie Led et les équipements, afin de créer des lieux non seulement opérationnels et confortables, mais qui reflètent réellement votre personnalité !