L'atelier Interlude Architecture, représenté par Raphaël Dauvillier Architecte DPLG-DE, intervient sur les régions du Morbihan (56), Finistère (29), Ile et Vilaine (35) et dans la région de Nantes (44).

Qu'ils s'agissent de constructions neuves, de rénovations, ou d'aménagement intérieur concernant l'habitat, les commerces ou les équipements, notre regard s'oriente continuellement dans la direction d'un développement durable, tant d'un point de vue environnemental et économique que fonctionnel.

Dans une approche conceptuelle et scénarisée, l'atelier s'oriente à réaliser une architecture adaptée et composée en harmonie avec son environnement. Nous portons une attention particulière à ces détails qui enrichissent vos perceptions, afin de valoriser les espaces et lieux vécus au quotidien. Dans une démarche d'échange, chaque réalisation a pour but d'être la plus adaptée à vos attentes et à votre budget afin d'aboutir ainsi à sa propre identité.