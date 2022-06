Créatrice de Leçons de Choses, Magali Arbib est une

artiste et décoratrice toujours à la recherche de nouvelles idées. Pour ses collections d’objets de décoration et de mobilier pour la chambre de bébé et la chambre d’enfant, Magali s’inspire de tissus vintage, de photos, d’architecture, de culture urbaine... Voilà pourquoi l’univers de Leçons de Choses est si particulier. Les étagères skate, les tapis ou les bancs skateboards Leçons de Choses.