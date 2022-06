PRÉSENTATION DE L'ATELIER

Impliqué depuis 2004 dans l’ébénisterie et l’art en général au début de ses études, Jeremy COLLIN tisse depuis des liens avec les matières qu’il affectionne et utilise pour préserver ou concevoir le mobilier avec toujours plus de qualité.

Après une formation en CAP puis en Brevet des Métiers d’Art au Lycée Boutet de Monvel de Lunéville, il a élargi ses applications au sein de sociétés spécialisées dans le design, et la transformation d’un matériau innovant : la résine de synthèse CORIAN®.

Depuis il met à profit ces préceptes dans son travail en créant et mélangeant les formes, styles et matériaux ce qui lui permet de s’épanouir au quotidien à travers l'ébénisterie d'hier et celle de demain.

LES PRODUCTIONS DE L'ATELIER

Jérémy COLLIN développe et conçoit des produits innovants qui s’adaptent à notre quotidien et rend accessible la technologie et l’autoconsommation dans le mobilier d’aujourd’hui.

Spécialisé dans la création de mobilier haut de gamme en résine Corian et V-Korr, IL propose également la restauration de meubles et objets ancien et la réalisation d’agencement intérieur sur-mesure pour particuliers et professionnels. Il travaille étroitement avec un autre ébéniste et un ferronnier d’Art Lorrain sur des projets communs afin de proposer d’avantage de créations et de services.

- Table à manger

- Table basse

- Console

- Bibliothèque

- Buffet

- Chambre à coucher

- Meuble TV

