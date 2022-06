" Créateur de toutes vos envies de décoration "

Présent depuis 1954 sur Grenoble,

La B o u t i q u e Aménager, décorer , agencer votre intérieur . Que vous, client, désireux de se démarquer, puisse donner du caractère à votre décor. Du mobilier et objets de décoration : tapis, papiers peints, luminaires, lampions, paravents, photophores, statuettes, bougies ...

et même un coin « bric - à - broc " : lustres à pampilles et paravent en fer forgé, anciens fauteuils de cinéma, fauteuils Club... et Ambiance "Chalet montagne"avec coussins et plaids fourrures, drap de laine "Arpin", paravent fer forgé ,kilims,rayures "P. Smith", lustre à pampilles et abat jour ... tapis et coussins "peaux de vache"...Il collabore avec tous les créateurs de tissus ... "Offrez-vous un objet, un siège d 'exception . . . à la fois beau .. . et unique "

Place aussi aux Conseils et Coaching Déco, à son goût pour la c o u l e u r ... Ceux qui cherchent le tissu tendance, capable d'apporter la touche finale à leur intérieur.

A votre écoute, un professionnel est là pour vous conseiller, organiser vos pièces, harmoniser les objets et les couleurs, en respectant vos envies ... avec pour finalité, votre confort et votre bien être. Il vous accompagne même sur le terrain .....

L ' A t e l i e r " de tapissier La réfection et la vente de fauteuils et canapés, anciens et contemporains ... la confection de stores, rideaux, plaids, coussins, mais aussi du tissu tendu, de la moquette, du conseil en sommeil, en fenêtre ... et la vente de TISSU .

Gil vous invite à ne pas jeter vos vieux meubles, à la fois unique, chargés d 'histoire et de souvenirs ... et de leur donner une seconde vie en les restaurant ( selon les méthodes traditionnelles en crin ) en les repeignant, et recouverts d'un nouvel écrin ....Ceux-ci retrouveront alors leur place dans une déco contemporaine.

Gil customise aussi une sélection de meubles et d’objets rétro chic et vintage (fauteuils Club, Art déco, design 50, 70’s Un savoir-faire pour un travail sur-mesure ... semblable à vos attentes . Il est entouré d 'une équipe d'artisans expérimentés (tapissier, couturière, menuisier, ébéniste, doreur, peintre ...) qui réalisent vos projets les plus variés et excentriques : canapés, sièges, têtes de lit, rideaux, stores, tapis ...