La société JACQUENET-MALIN, PME d'une vingtaine de salariés, créée en 1912 et située à Touillon (Nord Haute Côte d'Or), a acquis en un siècle, un savoir-faire industriel unique dans la fabrication de manches d'outils en bois et de bacs à fleurs en chêne massif.

Depuis peu, et afin de se diversifier et innover, l'entreprise a fait appel à des designers afin de pouvoir proposer une nouvelle gamme de produits originaux, ingénieux et pratiques, et ce, toujours dans une démarche sociétale et environnementale pour celle-ci.

Notre ligne haut de gamme "GARDEN K" composée de produits naturels et éco design est certifiée 100 % fabrication française.

Notre mobilier OUTDOOR/INDOOR et nos accessoires de jardin sont le gage d'une qualité irréprochable.

Fabricants de manches en bois pour outils depuis 100 ans, et forts de notre savoir-faire en matière de bois tourné, nous avons décidé de nous diversifier en créant une nouvelle ligne de produits axée sur la fonctionnalité, l'esthétisme, l'innovation et l'éco-design.