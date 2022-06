3759 est une agence d’architecture bordelaise fondée par Aurélien Métayer Errath diplômé de l’École d’Architecture Versailles et Adrien Lehembre diplômé de l’École d’Architecture et de paysage de Bordeaux. Après deux années de collaboration ils décident de monter une SARL d’architecture en 2012 sous le nom de 3759 architectes associés. L’atelier 37 59 est une agence polyvalente. Elle travaille principalement dans le domaine de la réhabilitation d’immeuble de logements, de bureaux, des propriétés Vini-viticole ainsi que des équipements culturels.

La variété des projets et des rencontres amène l’atelier 37 59 à se renouveler au fil des projets et apporte des outils de réflexion pour renouer avec des programmes tel que le scolaire, la petite enfance, les équipements et des réhabilitations d’envergure. La production de l’agence résulte d’une réflexion entre patrimoine et modernité. Ou comment construire dans le respect et l’enrichissement de notre patrimoine bâti et urbain, en adéquation avec les nouveaux modes d’habiter. Notre travail conçoit de nouveaux modes d’habiter en usant des fondamentaux de l’architecture qui font la ville et le bâti afin de produire une architecture durable et de qualité intégré à son environnement.