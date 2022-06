En 15 ans d’existence, L’Atelier RIGUIDEL ARCHITECTES a su se forger une solide expérience dans les différents domaines de la maîtrise d’oeuvre architecturale : équipements, santé, enseignement, lieux d’entreprises, logements collectifs, urbanisme, construction/extension/rénovation de maisons individuelles… Passionnés par l’architecture et par l’art de vivre, nous mettons notre expertise au service de la concrétisation de vos envies . Nous avons l’habitude de travailler aussi bien avec des maîtrises d’ouvrages publiques ou privées, sur des projets d’aménagement, de construction, de rénovation et d’extension. Nous collaborons avec des bureaux d’étude que nous connaissons et dont le sérieux et les compétences se sont vérifiés lors de précédents projets.

L’atelier a à coeur la qualité architecturale. Afin de répondre pertinemment à la commande, le rôle de l’architecte est de soigner la fonctionnalité du bâtiment, qui sera lieu de vie, de travail, d’enseignement ou de loisir, afin d’optimiser les usages, mais aussi les consommations de la construction. Il est également le garant de l’esthétique du bâtiment, qui porte l’image du programme sur le territoire. Le caractère de la construction découle de sa fonction, en dialogue avec son contexte urbain et paysager. Il participe à façonner l’image de ses occupants mais aussi du quartier ou de la commune. L’architecte s’attache au programme défini par le maître d’ouvrage, et sait être une force de proposition, en présentant des solutions personnalisées d’aménagements ou d’apports esthétiques constituant une réelle valeur ajoutée pour l’ouvrage.

Pour l’agence le développement durable est un élément indispensable dans le processus de conception. Le respect de l’environnement passe par des choix raisonnés, en termes de volumétrie, de matériaux, de procédés de construction, par la réduction des nuisances dues au chantier, par le travail en amont sur la gestion de l’eau, de l’énergie, des déchets d’activités, de l’entretien et de la maintenance, par le soin apporté au traitement des espaces verts, en compensation de l’impact du bâtiment sur les écosystèmes en place.