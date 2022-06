vignault x faure, c’est d’abord une rencontre. Un architecte, une philosophe, le pari d’une alliance de points de vue et de compétences, pour une autre vision de l’architecture. Deux regards tendus dans une même direction.

C’est sur ce double regard que se fonde l’esprit de notre atelier. Et c’est ainsi que l’art de la construction peut et doit se faire art philosophique. L’architecte conçoit, l’architecture propose, exprime, transforme, répond. C’est peut-être seulement en ce sens qu’elle est geste, sur et dans le monde, avec et pour l’homme. Notre spécialité c’est notre spécificité, c’est l’envie de créer du nouveau, d’inventer, de ne pas être enfermés et de surprendre.