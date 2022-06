L’agence d’architecture Coste est la structure de développement et de production de Vincent Coste. Elle rassemble des talents exigeants, passionnés et complémentaires à la pointe de techniques modernes de conception et représentation (conception 3D, traitement d'images, prototypage 3D).

La structure est dotée d’équipements performants, d’une matériauthèque sans cesse mise à jour et d’une solide bibliothèque de références. Elle sait également convoquer un large réseau de spécialistes au service des exigences de nos clients pour chaque projet. L’agence s’organise autour d’expertises transversales (3 architectes DPLG, 1 designer issu de l’École Boulle, 1 Architecte d'intérieur, 1 assistante de direction) favorisant la création et la conception architecturale dans l’ensemble de ses domaines connexes: architecture, architecture d'intérieur, design mobilier, design environnemental et urbanisme. L’équipe pluridisciplinaire est à même de suivre un projet en anglais, espagnol et italien.