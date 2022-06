Un Cercle Rouge restaure et redonne vie à des objets du XXème siècle,

blessés ou simplement délaissés, pour les faire entrer dans votre histoire et poursuivre ainsi la leur.

Amoureux des formes, des matières et des designs qui ont marqué cette époque, nous projetons ces objets et meubles du passé dans un présent coloré, actuel et vivant.

Uncerclerouge.fr est hébergé à Rouen au showroom le 3Brune.