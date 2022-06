Le WHITE est un Concept-Store nomade, basé sur la vente et l’exposition d’oeuvres d’art et d’objets design entièrement blancs sélectionnés avec amour par notre équipe.

Nous exposons et vendons ici de jeunes créateurs venant de différents horizons et ayant tous en commun le blanc et l’esprit novateur. Vous y trouverez des pièces uniques, des prototypes, des éditions limitées d’illustrateurs, de designers, de plasticiens, de photographes, etc… Après un été ensoleillé aux puces de St Ouen entre les séduisants l’Eclaireur et Habitat 64, le WHITE reprend ses quartiers d’hiver dans la maison Muller, vivier créatif d’artistes de la Splendens Factory située au 6 rue Muller, Paris 18e.