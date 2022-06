Après avoir été antiquaire et expert en meubles et objets d'art du XVIIIè siècle quai Voltaire à Paris, je me suis dirigé en 2005 vers mon jardin secret qui est l'art contemporain.

Ma culture du meuble et de l'objet ancien m'a donné un "oeil" qui me sert et me rassure constamment.

Fort de ce bagage je m'efforce de trouver de jeunes designers dont je suis le premier marchand.

Ce qui m'intéresse c'est d'être le premier à les découvrir et de voir leur talent évoluer ce qui n'est pas si facile car je suis très exigeant mais le goût de la qualité, du travail soigné, des beaux matériaux et des formes nouvelles que ces designers créent me passionne et aiguise ma curiosité.

Je fais un métier passion qui me comble de bonheur !