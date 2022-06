Depuis 2004 ,

l’atelier d’architecture de Ludovic FOREST développe une activité de projet et de communication autour de réalisations neuves ou en réhabilitation.

Il propose une approche concrète et raisonnée de la problématique environnementale dans ses applications à la ville et à l’habitat.

Fort de son expérience et de ses réalisations à PARISet sur l'ensemble du territoire, en milieu urbain et rural, l'atelier forestarchitecte depuis 2010 en Bourgogne autour de Cluny, s'attache à l'élaboration de nouveaux projets de développement et de revalorisation du patrimoine.