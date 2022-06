Installée en Alsace, non loin de

Strasbourg, à la croisée des chemins et des cultures européennes, GRANDE FORGE cultive un art de vivre et un goût ancestral pour l'artisanat. La société est spécialisée dans la fabrication d’élégants balustres aux designs exclusifs pour des rampes d’escaliers et garde-corps. Elle a développé une gamme de luxe unique dans son secteur d’activité, comprenant des composants en laiton, nickelés et dorés à l’or fin, avec des cristaux taillés par Swarovski® ou des pierres semi-précieuses type Onyx et Malachite. Chez GRANDE FORGE la fabrication d’une pièce s’accompagne toujours d’une finition haute couture. C’est la touche de perfectionnisme qui lui donne son élégance. La conception et la création sont à l’image de l’entreprise : un savant mélange de sens artistique et d’efficacité.

Les produits Grande Forge s’adaptent à tous les styles d’architecture et à toutes les configurations, un grand choix de finitions s’ouvre au client pour jouer avec les volumes, les décors et les couleurs.

La ferronnerie d’art garde ses lettres de noblesse, mais appartient pleinement au XXIème siècle.