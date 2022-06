SOFRAMAP, UNE DIVISION DU GROUPE ALLIOS

ALLIOS, groupe familial créé il y a plus de 60 ans, a réalisé en 2011 un Chiffre d’Affaires de 74 millions d’euros et produit 25 000 tonnes de peintures dans ses 2 usines françaises. Fabricant Français Indépendant de Peintures pour le Bâtiment, le Groupe emploie 320 personnes, et diffuse ses productions en France et dans 25 pays étrangers. Il possède également 3 usines hors de nos frontières, à Moscou, Bakou et Karaganda. Depuis 1995, ALLIOS s'est aussi concentré avec succès sur les standards internationaux ISO 9001 et ISO 14001 pour le contrôle qualité et la protection de l'environnement. Les forces de son Groupe, bénéficiant de plus de 60 ans d’expérience dans la conception et la réalisation de peintures, permettent à SOFRAMAP de proposer à sa clientèle de distributeurs, une gamme particulièrement large et profonde offrant une réponse à la quasi totalité des besoins des professionnels du bâtiment. La performance de ses laboratoires, des investissements conséquents, tant dans le domaine de la peinture que dans celui de la colorimétrie, l’efficacité de son outil de production et de sa logistique, font que ses peintures sont livrées dans des délais optimum, à des prix compétitifs, dans une qualité qui allie toujours performance et respect de l’environnement. Soframap propose une assistance technico-commerciale permanente, assurée par une équipe de professionnels (préconisation sur chantier, démonstration d'application, information auprès des grossistes, des prescripteurs et des applicateurs). Sa dimension humaine, fait que l’Ecoute du Client et la recherche de sa Satisfaction Permanente, ne sont plus une simple volonté stratégique et systémique, mais la véritable « moelle épinière » de l’entreprise, qui génère à tous ses échelons et chez tous ses collaborateurs le désir et l’objectif de mieux servir.