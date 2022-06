Après avoir mené de front une carrière de sportive de haut niveau et le cursus d’Architecte,Perrine Le Rhun revient aujourd’hui à ses premières amours: le design d’espace et la décoration.

Fondant son conseil sur une écoute sensible des projets de ses clients, elle privilégie les sentiments de bien-être et d’esthétique ainsi que l’ergonomie de ses réalisations. Émouvant ou ingénieux, son sens du détail omniprésent signe chacune de ses créations. Nourrie par ses nombreux voyages autour du Monde, la démarche créative de Perrine Le Rhun est animée par sa passion des couleurs, son amour des matières et son approche plurielle des styles.

Egalement perfectionniste, la designer utilise les logiciels de modélisation 2D/3D pour mettre en image son travail de conception.

Perrine Le Rhun est aussi consultante en :

Scénographie événementielle : expositions, stands commercial…

Valorisation immobilière “Home Staging”

Achat d’art : sa sensibilité la connecte tout naturellement aux artistes et designers émergents

Personal Shopping : toujours enthousiaste à dénicher la perle rare pour ses clients les plus exigeants!