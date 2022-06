Aria

- projet en collaboration avec Damien Millet, artisan ébéniste

Exposition "Objet d'un dialogue #2" Biennale Internationale de Design de Saint-Etienne 2015

Matériaux utilisés : Ébène, érable, épicéa, palissandre, buis et noyer.

Le projet Aria consiste à retravailler des objets sonores de notre quotidien en tant qu’instruments. Il réside dans la création d’une planche à découper et une série de couteaux, qui fonctionneraient ensemble comme des outils complémentaires, indissociables les uns des autres.Les objets sont fabriqués à partir de bois utilisés dans la confection d’un violon, et permettent ainsi une variété de sons différents : la planche fonctionne comme une caisse de résonance grâce aux différents niveaux des morceaux de bois jouant ainsi sur les creux et les échos, et provoquerait ces divers sons lorsque le couteau viendrait heurter la planche.La forme des couteaux est pensée pour une utilisation verticale, permettant d’interagir directement avec l’objet, en utilisant les deux mains et ainsi, d’accentuer la notion d’outil complémentaire et indispensable à la planche, comme l’archer l’est au violon.

Crédit Photos : Camille Mariot