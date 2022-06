De quoi s'agit-il?

Les Decokits sont des coffrets complets et réutilisables qui contiennent du matériel pour la réalisation d’une décoration de table. Les idées sont expliquées pas à pas et le matériel peut être réutilisé au fil des saisons. Nous essayerons dans la mesure du possible de privilégier des matériaux écologiquement correctes (boites en cartons recyclés, matériaux,…) et de nous fournir régulièrement auprès d’organismes soutenant le commerce éthique.

De qui s'agit-il?

Nathalie Schots et Vinciane Vanderaa se sont associées en mai 2006 pour créer « L’Air de Rien ». Leur idée de créer des coffrets de décoration de table complets et réutilisables est née de leur passion commune pour la décoration.