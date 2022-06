Notre mobilier et nos objets d'art sont fabriqués à partir d'un plexiglass de haute qualité, d'une très grande pureté, qui ne se dégrade pas avec le temps. L'épaisseur choisie favorise la limpidité, la beauté, la solidité et la puissance de l'objet.

Chaque pièce est fabriquée à l'unité, découpée, polie à la main par un professionnel expérimenté. La visserie en laiton doré à l'or fin est fabriquée sur mesure en fonction de nos créations, à l'unité, pour garantir la finition parfaite de nos perçages et taraudages exécutés manuellement.

Notre projet est de mettre en lumière nos meubles et accessoires en plexiglas de haute gamme au sein d'un environnement artistique valorisé par des peintures et des sculptures originales d'Artistes reconnus, d'objets d'Art Premier sélectionnés pour leurs qualités esthétiques et décoratives, de reproductions de tableaux célèbres exécutés à l'huile sur toiles par des Artistes confirmés, et agrémenté d'accessoires et d'objets divers de décoration de qualité.

o o o o

Leur intégration judicieuse permettant à chacun de créer, en fonction de sa sensibilité et de son goût, des ambiances harmonieuses et originales dans tout habitat ou espace professionnel : bureaux, restaurants, hôtel ...

Nous fabriquons sur commande tous meubles et accessoires en plexiglas, soumettez nous votre projet !