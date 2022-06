Entreprise citoyenne, nous proposons aux professionnels, un catalogue de produits éco-responsables et éthiques, des services de décoration à la carte et des expertises Feng Shui répondant à chacune de vos problématiques.

Du simple conseil en décoration, à la pré-sélection de produits (shopping déco) jusqu'à un service complet clé- en-main (ensemblier), nous sommes présents à vos côtés pour vous aider au mieux dans vos projets de décoration et vous faire gagner du temps.

Et pour oeuvrer dans le sens d'un mieux être, nous intervenons aussi en harmonisation d'espace (Feng Shui, médecins de l'habitat) pour vous permettre de régler vos problématiques personnelles et/ ou professionnelles (santé, sommeil, relation de couple, relations entre collaborateurs, efficacité d'équipe, entrain, blocages divers, etc...).

Nous mettons un point d'honneur à placer les relations humaines et l'écoute au centre de nos préoccupations et à offrir des prestations précisément adaptées.

N'hésitez pas à nous contacter et nous interroger, nous nous ferons un plaisir de vous répondre.