Après avoir dirigée pendant plus de 10 ans de vastes projets de communication et passionnée par son métier, Odile Chambaut fonde son atelier de design graphique en 2012. L’atelier travaille dans les champs de l’identité visuelle, de l’édition, de la signalétique et du web.

Attentifs à la construction de projets dans leurs globalité alliant pertinence conceptuelle et singularité, exigence graphique et typographie. La démarche de l’atelier s’enrichit d’un travail d’auto-production ou d’enseignement en typographie, photographie et en arts plastiques.