ArtchiArty, c'est d'abord l'amour du belles matières, des belles couleurs et du travail de qualité.

Nous aimons les lignes épurées, le bois, l'acier, l'aluminium, le cuir, les matières naturelles, nobles, robustes, avec un goût particulier pour la première moitié du 20ème siècle et le matériel à usage professionnel ou collectif. Nous souhaitons profiter du savoir-faire de nos anciens en gardant le meilleur de ce que le temps a préservé et en l'adaptant à la vie actuelle. Soucieux de respecter ce qui nous a été légué, nous travaillons chevillés à des artisans locaux, ferroniers, ébénistes, collaborateurs précis et précieux.

Avec ArtchiArty, vous pouvez vous faire plaisir avec un vestiaire d'usine aménagé, un bureau métallique patiné, une lampe d'atelier restauré, une table basse en chêne massif... et avec ArtchiArty, vous faites un geste pour la planète car le vintage c'est beau mais c'est aussi écolo !