l'Atelier Vintage vous propose une sélection unique de mobilier industriel et vintage.

Rénové dans les règles de l'art, le mobilier industriel est soigneusement restauré afin de s'intégrer parfaitement dans votre intérieur.

Nous pouvons adapter les meubles anciens à vos besoins : Par exemple créer des étagères dans un ancien vestiaire d'usine afin d'optimiser le rangement.

Nous rénovons " à façon" vos meubles métalliques : Envoyons-nous les photos de vos meubles et nous vous établirons un devis gratuit, personnalisé et explicatif.

Enfin nous avons la possibilité de créer sur mesure des meubles afin de répondre à chacun de vos besoins et de vos contraintes (dimensions, forme,..).

Nous livrons personnellement en région Rhône-Alpes et en Suisse ainsi que la France et l'Europe via un réseau de transporteur.

l'Atelier Vintage vous invite à visitez notre Show-Room à Saint Georges de Reneins à 25 minutes au Nord de Lyon ( 5 minutes de l'A6). Nous vous accueillerons 7j/7 sur Rendez-vous.