Dans le métier de peintre décorateur, la recherche des formes et des couleurs en harmonie avec les attentes des clients est essentiel. Cela implique une compréhension de l’identité des lieux, des goûts, du mode de vie et de la personnalité du client. Je propose des réalisations personnalisées, écologiques et artistiques pour embellir et animer votre décoration intérieur.

Techniques maîtrisées:

Des enduits à la chaux. ex Tadelakt, stucco, marmorino.

Patines, revêtement mural avec une peinture à base d’huile de lin ou acrylique.

Décors peints : fresques, panoramique, perpectives, ornementations, pochoirs.

Imitations des matières : bois, marbres, pierres, métaux... sur des portes, escalier, murs...

Trompe l’œil : ciels, fausse colonne, fenêtre avec vue, moulures etc.

Diplômé 2007 d’Ecole Française du Décor Peint «Mention techniques anciennes».