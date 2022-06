Réunir en un lieu de vie, des témoignages des richesses artisanales et artistiques de l'Humanité.

HAM est née de la passion pour les Matériaux, les Objets et le Mobilier d'Art & d'Artisanat, Contemporains, Ethniques et Anciens. HAMdesign est notre atelier qui restaure, transforme et créé du mobilier et des luminaires par l'usage du détournement d'anciens meubles de métier et d'antiquités industrielles. Métal, Bois, Verre sont adaptés puis assemblés pour revivr e et embellir nos intérieurs modernes. Nous sélectionnons également du mobilier Design XXe.

Notre démarche mariant le fonctionnel et l'esthétique, s’inscrit dans des valeurs d’authenticité, de création, d’éthiques sociales et environnementales.