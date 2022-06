Artisan tapissier diplômée, coordinatrice et membre du collectif de mobilier design HandMadeICI basé à Montreuil.

-Restauration de mobilier tous styles confondus, méthode traditionnelle ou technique moderne, travail sur le bois, et recherches de couleurs, de textures, de tissus d'éditeurs textiles, et de mobilier design et vintage.

-Collaboration avec décorateurs d'intérieur, architectes, designers, scénographes, céramistes sur des projets évènementiels( clients professionnels) ou plus confidentiels( clients particuliers).

Enfin pour ses créations textiles colorées( accessoires déco et mobilier) SidoSido use et abuse de mélanges de matières, bois, métal, textures, formes …selon l’humeur du moment!