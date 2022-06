Créés en 2011, les Ateliers BdM sont installés dans la Vallée de Chevreuse à Auffargis. Bruno de Maistre s’est entouré de cinq collaborateurs dont les savoir-faire se situent entre l’ébénisterie traditionnelle et la modélisation 3D en passant par la sculpture, la tapisserie, la dorure, le tournage et la marqueterie. Travaillant avec toutes les matières, les bois précieux restent au cœur de leurs arts. Entre le trusquin et la découpe laser, les solutions techniques qu’ils utilisent sont au service des créations qu’ils réalisent.

Ils créent et réalisent des meubles emplis d’émotions aux courbes harmonieuses, proches de la sculpture. Les lignes épurées, les galbes et les mouvements qu’ils dessinent, donnent à leurs réalisations une présence forte, empreinte de sensualité et de simplicité.