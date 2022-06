Food designer & artiste



Avec curiosité, poésie, inventivité et sans nul doute une bonne dose de filouterie, j’explore l’aliment comme la matière de mon design, source de créations fabuleuses et de créativité inépuisable. Associant mon regard de designer et ma sensibilité culinaire, je sillonne les chemins de notre quotidien à table à la recherche de nouvelles réflexions et plaisirs inconnus... Amuser, surprendre, émouvoir, interagir, réagir, des sensations comestibles vers lesquelles je vous entraîne par le biais de mises en scène, d’expérimentations visuelles, gustatives, performances et modes de dégustation inédits.

Je suis actuellement designer culinaire - artiste indépendante spécialisée dans la création de concepts culinaires innovants sous toutes les formes pour les industries, agences et métiers de bouche.

Pour en savoir plus sur mes activités je vous invite à consulter mon blog Food design & co