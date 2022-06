Mathieu Esclassan dispose à la fois des compétences de designer et d’ébéniste fabricant.ll apprend d’abord les gestes du métier de menuisier à l’école Boisart de Lyon avant de travailler au sein dedifférentes entreprises artisanales pendant sept ans.Sa curiosité et sa passion pour le dessin le mènent parallèlement à réaliser ses premières créations en mobilieret objets de décoration. Certaines d’entre-elles attirent l’attention de plusieurs professionnels du design.Mathieu sent mûrir en lui le désir de s’affirmer en tant que créateur et part se former en ébénisterie contemporaineà l’école Boulle (Paris).Il affûte son œil et acquiert de nouvelles compétences dans le cadre de cette école exceptionnelle.Cette expérience lui permet d’affirmer son identité avant de créer sa propre entreprise en 2012.Aujourd’hui installé dans son atelier à Pantin, il dessine et fabrique des collections et pièces uniques de mobilier ainsi quedes aménagements sur mesure pour le compte d’architectes d’intérieur, décorateurs, boutiques, ou clients particuliers.