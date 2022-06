Maibstore

Longtemps considéré comme de simples et banals outils ou objets de travail, le mobilier industriel du XX ème siècle se conçoit aujourd'hui comme un élément de design et de décoration dans nos maisons.

Qu'il soit en métal ou en bois il est pratique, fonctionnel, robuste et d'excellente facture, issu de l'age d'or de l'industrie de l'acier en France.

Tous les articles que nous proposons ont leur propre histoire, leur propre vécu et sont restaurés avec patience et soin par un passionné qui a travaillé pendant 15 ans dans l’industrie et a toujours cru au potentiel de ce type de mobilier pour nos intérieurs

Vous trouverez chez nous , des marques comme : Strafor, Ronéo, Flambo, Jieldé, Atal, Fichet Bauche, Boize mais également des réalisations atypiques du siècle passé fabriquées par d'illustres inconnus créant ainsi leur propre mobilier de travail.

Nous proposons également des créations originales et uniques sorties de notre imagination ou celle de nos clients.