Précurseur de la pergola bioclimatique, SOLISYSTEME propose 2 solutions inédites pour agrandir votre espace de vie: La pergola brise soleil à lames orientables, compromis entre store et véranda, associant protection solaire et abri à la pluie. Et la pergola à panneaux de couleurs coulissants ARLEQUIN, toute dernière innovation brevetée.

Installés au-dessus d’une terrasse, ces abris de jardin originaux vous permettront de profiter d’un nouvel espace sans être inquiété des conditions météorologiques.

