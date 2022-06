Inbetween Seudre river & atlantic ocean, i live and build on that land.

Respectuous of the truth of matter i play with archetypes in a permanent research of simplicity ans economy

Ancré en Charente-Maritime, à l'embouchure de la Seudre, entre mer et marais, il vit et construit dans ce territoire.

Son attitude est celle du respect de la vérité du matériau et des archétypes dans une recherche permanente de la simplicité et de l'économie de moyens.