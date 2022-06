Présenter l’Agence c’est essayer de résumer en quelques mots un parcours de près de trente ans…

Diplômé de l’Ecole d’Architecture de Bordeaux en 1983, passé par l’atelier de Roland SCHWEITZER à Paris, je débute mon exercice professionnel et m’installe à Toulouse en 1987.

Un double parrainage préside à ce choix : la reprise du cabinet d’architecture René VIGUIER, ancrage régional et tremplin de l’activité naissante de l’Agence, permet de se confronter très tôt à des programmes d’envergure, et, simultanément, le partenariat avec les architectes aquitains du « Groupement Permanent d’Architectes » étoffe les moyens à disposition et autorise, là aussi très tôt, à postuler sur tous types de marchés publics…

Les réalisations de l’Agence sont donc, à quelques exceptions près, situées en Midi-Pyrénées et dans le Grand Sud-Ouest, et couvrent de nombreux domaines.

Tout en se voulant généraliste dans l’approche de la commande, l’Agence intervient dans des domaines aussi différents que le logement collectif et intermédiaire, le logement social, les établissements de santé, les unités de soins et d’hébergement, les programmes scolaires, ainsi que les équipements publics structurants. L’agence présente également un savoir-faire spécifique dans le domaine d’installations viticoles.

Si je devais citer de façon très partielle nos réalisations ayant marqué ce parcours, je mentionnerai chronologiquement, l’aérodrome de Castres, le collège Léon des Landes à Dax, la piscine-patinoire « l’Archipel », le collège de Gratentour, le chai Belondrade de La Seca, l’unité de long séjour de Mauvezin, l’Ehpad Gaubert, la station de métro Empalot, l’îlot 12 à Andromède, l’A4c de Balma-Vidailhan, l’unité psychiatrique de Lannemezan…

L’effectif des collaborateurs permanents de la Sarl DEFOS DU RAU ARCHITECTURE depuis quelques années se compose de 6 personnes, intervenant sur l’ensemble des missions de Maîtrise d’oeuvre.