JUNGLE ART plante ses jardins sur des murs. support leger ( 15 kg au mètre carre) et fin ( 5 cm d'épaisseur). Toutes les surfaces peuvent se couvrir de verdure. Pour allez plus haut et plus beau, nous travaillons avec une cinquantaine d'espèces de plantes à fleurs et feuillages par jardin vertical afin de renforcer l'aspect naturel et varié à la composition . De plus, nous y introduisons des plantes de très gros volume en défiant l'apesanteur.