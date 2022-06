POLY RYTHMIC ARCHITECTURE est une jeune équipe installée à Bordeaux,dirigée par quatre architectes de différents horizons culturels et déterminés à exploiter leurs complémentarités :

Emmanuelle Jutan, Architecte DPLG, Ludovic Lachavanne, Architecte DPLG, Sirine Touzani, Architecte DPLG, Ferran Yusta-Garcia, Architecte DE HMONP, Ingénieur Ponts et Chaussées Espagne.

L’agence présente la particularité d’avoir en interne la compétence Ingénierie des Structures assurée par la filiale CUBE INGENIEURS. Les 4 architectes sont convaincus qu’il est bénéfique de faire cohabiter dans le même espace-temps architectes et ingénieurs, et ce dès en amont de la conception.

Poly Rytmic Architecture a été créée en 2004. En quelques années, l’agence a su faire preuve d’expérience et de professionnalisme à travers des projets très variés, notamment : le Centre de Formation des Métiers de Reignac, la restructuration de la tour «Croix du Palais» du Conseil Général de Gironde à Bordeaux, le complexe culturel et sportif de Saucats, l’écoquartier de 92 logements à Lormont, la 1ère maison certifiée passive en Aquitaine …

Pour chaque projet l’agence privilégie une approche résolument bioclimatique et une construction durable. C’est avant tout une question d’application de règles de bon sens, plus que de normes, labels et autres certifications.