Architecte d’intérieur et designer, Anne Wodrascka est inspirée par la nature et les textures. Elle aime le mélange des styles, structure les espaces par des éléments forts, jouant avec les couleurs et les matières.

Audacieuse dans ses projets architecturaux, elle met l'humain au centre de ses créations grâce à un travail d'accompagnement et propose des ambiances originales et raffinées. Afin d'enrichir les lieux qu'elle imagine, elle propose également des objets et des décors muraux pouvant être totalement personnalisés et créés sur mesure.

Elle élabore et conduit les projets en prenant soin d'apporter sérénité, confort et sécurité à ses clients.