Vincent Tordjman conçoit des scénographies de théâtre, d’opéra et d’expositions, des décors

de théâtre, des projets d’architecture intérieure et du mobilier. Il monte également des projets pluridisciplinaires joignant plasticiens, musiciens, graphistes. Il produit aussi de la musique et du design sonore sous le nom de Vicnet.

Sa conception de l’espace inclut une considération attentive au détail des objets qui le constituent, y compris les plus immatériels comme le son et la lumière, pour proposer aus spectateurs ou utilisateurs des expériences radicales et nouvelles.

Il enseigne à l’école Camondo, Paris, département Design.