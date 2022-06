Je vous accompagne dans l'élaboration de votre projet, mon rôle est d'être à votre écoute et de répondre au mieux à vos attentes.

Notre objectif est de créer un projet original et sur-mesure alliant la fonctionnalité et l'esthétique correspondant à vos attentes et à votre budget tout en respectant les contraintes environnementales, techniques, réglementaires du site de votre construction.

Je tends vers une architecture plutôt contemporaine, aussi bien dans la volumétrie que dans le choix des matériaux.