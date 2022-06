Installé à Genval, dans le brabant wallon, l’Atelier d’Architecture Jean Bodart s’est, au fil des ans, développé à Bruxelles et en Wallonie et s’est spécialisé dans la construction et transformation d’habitations unifamiliales, avec régulièrement des missions diverses comme : des piscines, des écoles, des immeubles de logements, des magasins, des bureaux pour PME,…