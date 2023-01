atelier "S" ... pour des architectureS

Créé par Sébastien NUTTENS (architecte DPLG), l'Atelier S est une agence d'architecture qui réalise tous types de projets (constructions neuves, rénovations et extensions / surélévations, agencement intérieur) pour des particuliers, des sociétés ainsi que pour les collectivités, les ONG ... :

> villas et maisons individuelles ou groupées, logements collectifs, rénovation d'appartements...

> bars, restaurants, commerces et boutiques, showrooms, stands d'expositions...

> bâtiments de bureaux, bâtiments industriels, entrepôts, ateliers, bâtiments agricoles, chais ...

La démarche de l'Atelier S met l'accent sur les phases d'études au cours desquelles chaque projet est défini en profondeur pour garantir un parfait suivi technique et financier de chaque opération.

De plus, afin de pouvoir répondre aux exigences les plus variées, l'Atelier S associe à ses compétences et sa sensibilité, celles d'ingénieurs (BET strucures, fluides, thermicien, HQE, VRD...) , économistes de la construction, acousticien, paysagiste, scénographe ... Une équipe de partenaires confirmés est ainsi composée "sur mesure" pour relever le défi de chaque projet en fonction de ses enjeux et contraintes spécifiques.